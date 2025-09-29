У Молдові на парламентських виборах перемагає партія Майї Санду “Дія і Солідарність”

У Молдові після підрахунку понад 99% протоколів на парламентських виборах упевнено лідирує партія «Дія і Солідарність» (PAS). За даними ЦВК, PAS отримує більшість мандатів у новому складі парламенту.

Партія «Дія і Солідарність» була заснована у 2016 році під керівництвом Майї Санду, яка згодом стала президенткою країни. Політична сила позиціонує себе як проєвропейська, виступає за інтеграцію Молдови до ЄС, боротьбу з корупцією та реформування судової системи. PAS уже мала парламентську більшість після виборів 2021 року і сформувала уряд, який проводив курс на європейську інтеграцію, попри внутрішні протиріччя та тиск з боку проросійських сил.

Таким чином, попередні результати свідчать, що PAS зберігає провідні позиції в молдовській політиці та отримає вирішальне слово у формуванні майбутнього уряду країни.

Реклама