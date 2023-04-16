У Міноборони пояснилив, чому Захід вагається у передачі Україні озброєння

Страх перед Москвою і не бажання “провокувати Росію” з боку НАТО дозволило Кремлю розв’язати війну проти України. За цією ж причиною Захід вагається у передачі Україні потрібного озброєння.

Про це повідомляє міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю іспанській газеті La Razon.

Коментуючи питання про небажання Заходу надати Україні всієї необхідної зброї, глава Міноборони заявив, що Захід “давно живе за догмою не провокувати Росію”. Він зазначив, що саме тому під час Бухарестського саміту НАТО у 2008 році Україна не отримала членство в альянсі.

“Захід довго жив у догмі не провокувати Росію. Це стало відчутною реальністю в 2008 році під час саміту НАТО в Бухаресті. Була цілком реальна ймовірність того, що Україна і Грузія стануть новими членами. Американці були за цю роботу, як і більшість європейців. Проти цього виступила канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка переконала решту”, – нагадав Резніков.

Він зазначив, що у результаті страх перед Росією призвів до окупації частини території Грузії, Криму та частини Донецької і Луганської областей, вибухів у Чехії та Болгарії, а також до отруєння в Солсбері.

“Друга помилка полягала в тому, що там вважали: якщо буде військове зіткнення, то маленька радянська армія протистоятиме набагато більшій і буде розбита. Ну, ми не радянська країна з радянською армією”, – розповів міністр.

Резніков наголосив, що Україні зараз вкрай необхідна зброя.

“Зараз у нас є МіГ-29, які дають нам видимість 60 кілометрів і дальність пострілу до цілі 30 кілометрів. У російських Су-35 більше 200 кілометрів, а вони 150. Велика різниця. Нам потрібні нові системи, щоб порушити їх панування в повітрі. Це можуть бути F-16, шведський Gripin або інші. Я впевнений, що ми їх отримаємо, як це сталося з бойовими танками”, – сказав він.