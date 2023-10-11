Суспільство

У Міноборони планують навчити всіх українських військових англійської мови

11 Жовтня 2023 21:30
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армія

Міністерство оборони України спільно з Генеральним штабом поставило за мету підвищити рівень володіння іноземними мовами серед військовослужбовців. Планується, що до 2026 року кожен військовий зможе вільно розмовляти англійською.

Про це розповів заступник начальника Генштабу Збройних сил України генерал-майор Володимир Коваль, передає Military Media Center.

Для цього Міноборони та Генштаб внесли низку корективів у Дорожню карту з удосконалення мовної підготовки у ЗСУ, пояснив генерал-майор.

За його словами, одним з пріоритетів є перехід на викладання англійською мовою у військових вищих навчальних закладах.

«Напрацьовано низку практичних проєктів. Зараз ми їх апробуємо й повинні визначити нову модель для того, щоб до 2026 року кожен військовослужбовець ЗСУ вільно розмовляв англійською мовою», — зазначив заступник начальника Генштабу.

Крім того, Коваль додав, що сьогодні у закладах військової освіти впроваджуються інноваційні освітні проєкти за стандартами НАТО. Вони передбачають залучення до викладання спеціальних дисциплін найкращих військових практиків, а також учених.


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