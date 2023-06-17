У Мелітополі п’яні окупанти відкрили вогонь по ФСБ та окупаційній поліції

У Мелітополі п’яні російські військові відкрили вогонь по ФСБшниках і окупаційній поліції, що приїхали їх вгамувати.

Про це в ефірі національного телемарафону “Єдині новини” розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

“Ворог перетворює наше місто не лише на свій логістичний центр та адміністративний центр окупованого півдня, а й на кримінальну столицю. Сьогодні вони між собою влаштовувати перестрілки. В одному з мікрорайонів вояки РФ на підпитку почали перестрілку. Перестрілювались вони не між собою, а з ФСБ і поліцією, яка приїхала їх начебто вгамувати. Тиждень тому була така сама перестрілка, і в ній вони самі застрелили одного з дагестанців”, – сказав Федоров.

Крім того, за його словами, на окупованій території лунають вибухи. Наприклад, вчора вранці в Бердянську вибухнула автівка. За інформацією місцевих, вона належить одному із зрадників, який, зазначив Федоров, “приїхав на окуповану територію і виконував якісь специфічні функції”. Крім того, вчора були чотири потужні вибухи в Токмаку, де є скупчення ворожої техніки.

“Поблизу нашого міста зійшов з рейок потяг, який вивозив крадену залізну руду з шахти у Василівському районі”, – додав Федоров.

Також ворог почав посилену підготовку до проведення фейкових виборів.

“Цей фейк, пропаганда, як і їхній псевдореферендум, але дійсно вони провели начебто праймеріз з відбору кандидатів”, – додав мер.

У місті загарбники перекрили всі перехрестя, зупиняють абсолютно всі авто і маршрутки, щоб перевіряти російські паспорти.