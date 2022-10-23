У Львові 8-річний хлопчина зібрав понад мільйон гривень для ЗСУ

Юрій Напора – восьмирічний львів’янин, якому вдалось зібрати вже кошти на дрони, автомобілі, прилади нічного бачення та інше спорядження для захисників.

Історію юного волонтера розповіли в управлінні молоді та спорту Львівської ОВА.

«Юра каже в один прекрасний день – треба йти. Ми вирішили заїхати в місто Мостиська, де нас ніхто не знав. Ну так, щоб не було соромно в разі фіаско», – зазначає батько волонтера Назар.

Найбільше Юрій цінує подаровані військовими шеврони. Для репертуару обирає пісні, які беруть українців за душу – патріотичні, повстанські, ліричні пісні про героїзм і трагізм українського народу.

«Я не втомився. Я люблю це. Я хочу цього. І випрошую тата кожного разу кудись йти чи їхати співати, щоб допомагати нашим Збройним силам», – наголошує юний волонтер.

Коли управління готувало сюжет, хлопчик зібрав 780 тисяч для ЗСУ. Проте на момент публікації сума вже перевищила мільйон гривень.

Юрчик є наймолодшим волонтером молодіжної духовно-патріотичної організації «Апостольська Чота», що діє у Городку. Саме за посередництвом цієї організації хлопець допомагає нашим воїнам. Завдяки ньому на фронт відправилося вже чимало амуніції та автомобілів.