Суспільство

У Львові 8-річний хлопчина зібрав понад мільйон гривень для ЗСУ

23 Жовтня 2022 14:32
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волонтер

Юрій Напора – восьмирічний львів’янин, якому вдалось зібрати вже кошти на дрони, автомобілі, прилади нічного бачення та інше спорядження для захисників.

Історію юного волонтера розповіли в управлінні молоді та спорту Львівської ОВА. 

«Юра каже в один прекрасний день – треба йти. Ми вирішили заїхати в місто Мостиська, де нас ніхто не знав. Ну так, щоб не було соромно в разі фіаско», – зазначає батько волонтера Назар. 

Найбільше Юрій цінує подаровані військовими шеврони. Для репертуару обирає пісні, які беруть українців за душу – патріотичні, повстанські, ліричні пісні про героїзм і трагізм українського народу. 

«Я не втомився. Я люблю це. Я хочу цього. І випрошую тата кожного разу кудись йти чи їхати співати, щоб допомагати нашим Збройним силам», – наголошує юний волонтер. 

Коли управління готувало сюжет, хлопчик зібрав 780 тисяч для ЗСУ.  Проте на момент публікації сума вже перевищила мільйон гривень. 

Юрчик є наймолодшим волонтером молодіжної духовно-патріотичної організації «Апостольська Чота», що діє у Городку. Саме за посередництвом цієї організації хлопець допомагає нашим воїнам. Завдяки ньому на фронт відправилося вже чимало амуніції та автомобілів. 


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