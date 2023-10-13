Політика

У Латвії закликали пам’ятати про Україну попри війну в Ізраїлі

13 Жовтня 2023 08:14
читать на русском →
україна, мзс, латвія

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс закликав міжнародне співтовариство продовжувати приділяти увагу Україні та її боротьбі проти російського вторгнення, незважаючи на конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС, що триває.

Про це Ландсбергіс сказав під час спільної пресконференції зі своїм єгипетським колегою в Єгипті, пише LRT.

“Оскільки ми зосереджені на Ізраїлі та Палестині, надзвичайно важливо залишатися відданими Україні, яка продовжує протистояти російській агресії. Хоча географічно ця війна точиться на європейському континенті, вона має величезний глобальний вплив”, — сказав Ландсбергіс.

Він додав, що знищуючи зерносховища, порти та дамби, Росія прагне заблокувати постачання українського зерна до найбільш вразливих частин світу. За його словами, ці цілеспрямовані дії є злочинами проти людства. Міністр також наголосив, що Росія прагне поширити нестабільність за межі Європи, в Африці та частинах арабського світу за допомогою своїх найманців та злісної пропаганди.

Литва і Єгипет, Європа і арабський світ — усі зацікавлені у збереженні заснованих на правилах рамок для забезпечення миру і стабільності, заявив міністр закордонних справ Литви.

“У той же час, є й інші гравці, які набагато менше зацікавлені в стабільності, і чия мета — поширювати розбрат і наживатися на стражданнях. Ми не можемо дозволити цим силам взяти гору”, — додав він.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
13 Жовтня 2023 07:07

Росіянам вдалось захопити 4,5 квадратних кілометра території навколо Авдіївки 
12 Жовтня 2023 20:30

Уряд Естонії схвалив законопроєкт про використання заморожених активів РФ
12 Жовтня 2023 19:34

ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українців
12 Жовтня 2023 19:11

Росіяни вбили на Донеччині 11-річну дитину
12 Жовтня 2023 18:50

Окупанти тиснуть на Авдіївському напрямку та намагаються відновити позиції на Запоріжжі, – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Почалась дуже важка битва за Авдіївку
Дмитро ЯРОШ

Бажаю Ізраїлю перемоги
Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
усі думки