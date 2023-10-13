У Латвії закликали пам’ятати про Україну попри війну в Ізраїлі

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс закликав міжнародне співтовариство продовжувати приділяти увагу Україні та її боротьбі проти російського вторгнення, незважаючи на конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС, що триває.

Про це Ландсбергіс сказав під час спільної пресконференції зі своїм єгипетським колегою в Єгипті, пише LRT.

“Оскільки ми зосереджені на Ізраїлі та Палестині, надзвичайно важливо залишатися відданими Україні, яка продовжує протистояти російській агресії. Хоча географічно ця війна точиться на європейському континенті, вона має величезний глобальний вплив”, — сказав Ландсбергіс.

Він додав, що знищуючи зерносховища, порти та дамби, Росія прагне заблокувати постачання українського зерна до найбільш вразливих частин світу. За його словами, ці цілеспрямовані дії є злочинами проти людства. Міністр також наголосив, що Росія прагне поширити нестабільність за межі Європи, в Африці та частинах арабського світу за допомогою своїх найманців та злісної пропаганди.

Литва і Єгипет, Європа і арабський світ — усі зацікавлені у збереженні заснованих на правилах рамок для забезпечення миру і стабільності, заявив міністр закордонних справ Литви.

“У той же час, є й інші гравці, які набагато менше зацікавлені в стабільності, і чия мета — поширювати розбрат і наживатися на стражданнях. Ми не можемо дозволити цим силам взяти гору”, — додав він.