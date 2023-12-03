У Київському СІЗО шоковані діями адвокатів Дубінського

Адміністрація державної установи “Київський слідчий ізолятор” готує звернення до Державного бюро розслідувань та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури щодо дій адвокатів підозрюваного Олександра Дубінського.

Про це йдеться в повідомленні ДУ “Київський слідчий ізолятор” у Facebook.

“За повідомленням адвокатів О.Дубінського побили в камері невідомі особи. За цим фактом була викликана бригада швидкої медичної допомоги, підрозділи Національної поліції. Адміністрація слідчого ізолятора, будучи зацікавленою у встановленні істини, та з метою всебічної перевірки вказаних фактів надала повне сприяння правоохоронцям та медикам. За результатами огляду лікарями швидкої допомоги встановлено задовільний стан здоров’я та відсутність підстав для госпіталізації за межі установи попереднього увʼязнення”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що адміністрацією слідчого ізолятора також “готується звернення до ДБР та КДКА щодо дій адвокатів підозрюваного”.

Як повідомлялося, 2 грудня народний депутат Олександр Дубінський, підозрюваний у державній зраді та підробленні документів, заявив про побиття у слідчому ізоляторі.

У Головному управлінні Національної поліції в місті Києві підтвердили, що до них надійшло звернення про побиття народного депутата Олександра Дубінського в Лук‘янівському СІЗО і поінформували, що на місце події одразу було скеровано слідчо-оперативну групу.

3 грудня поліція Києва повідомила, що після перевірки не підтвердила повідомлення про нанесення тілесних ушкоджень у СІЗО народному депутату Дубінському.