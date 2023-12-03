Кримінал

У Київському СІЗО шоковані діями адвокатів Дубінського

3 Грудня 2023 14:30
читать на русском →
Дубінський

Адміністрація державної установи “Київський слідчий ізолятор” готує звернення до Державного бюро розслідувань та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури щодо дій адвокатів підозрюваного Олександра Дубінського.

Про це йдеться в повідомленні ДУ “Київський слідчий ізолятор” у Facebook.

“За повідомленням адвокатів О.Дубінського побили в камері невідомі особи. За цим фактом була викликана бригада швидкої медичної допомоги, підрозділи Національної поліції. Адміністрація слідчого ізолятора, будучи зацікавленою у встановленні істини, та з метою всебічної перевірки вказаних фактів надала повне сприяння правоохоронцям та медикам. За результатами огляду лікарями швидкої допомоги встановлено задовільний стан здоров’я та відсутність підстав для госпіталізації за межі установи попереднього увʼязнення”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що адміністрацією слідчого ізолятора також “готується звернення до ДБР та КДКА щодо дій адвокатів підозрюваного”.

Як повідомлялося, 2 грудня народний депутат Олександр Дубінський, підозрюваний у державній зраді та підробленні документів, заявив про побиття у слідчому ізоляторі.

У Головному управлінні Національної поліції в місті Києві підтвердили, що до них надійшло звернення про побиття народного депутата Олександра Дубінського в Лук‘янівському СІЗО і поінформували, що на місце події одразу було скеровано слідчо-оперативну групу.

3 грудня поліція Києва повідомила, що після перевірки не підтвердила повідомлення про нанесення тілесних ушкоджень у СІЗО народному депутату Дубінському.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
3 Грудня 2023 13:38

Столтенберг про війну в Україні: Нам потрібно готуватися до поганих новин
3 Грудня 2023 14:58

“Гуменюк фсьо”. Наталія Гуменюк пішла з посади
3 Грудня 2023 14:41

Пункт пропуску “Угринів-Долгобичув” відкриють для проїзду порожніх вантажівок
3 Грудня 2023 11:58

ЗСУ ліквідували всіх окупантів, які розстріляли беззбройних воїнів під Авдіївкою
3 Грудня 2023 10:20

Дубінського ніхто не бив, стверджують у поліції
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
Ігор ЧЕРНЯК

Технологічні Сили
усі думки