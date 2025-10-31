У Києві затримали чоловіка, причетного до вибуху на “Укрпошті”

Столична поліція затримала 40-річного мешканця Тернополя, який відправив посилку з боєприпасами, що вибухнула у сортувальному центрі «Укрпошти» в Солом’янському районі Києва. Про це повідомили в Поліції Києва.

Поліція затримала відправника посилки, що вибухнула на «Укрпошті» в Києві / Фото: Нацполіція

За даними слідства, чоловік намагався надіслати боєприпаси як сувенір. Вибух стався під час огляду посилки — здетонував снаряд. Унаслідок події постраждали п’ятеро людей: працівники поштового відділення та фахівці митної служби.

На місці інциденту правоохоронці виявили рештки боєприпасу, а під час подальших перевірок — ще одну посилку з вибухонебезпечним вмістом. Поліцейські спільно з колегами з Тернополя затримали відправника за місцем проживання. Під час обшуку у квартирі вилучено ще близько десяти снарядів.

Попередньо встановлено, що чоловік самостійно виготовляв сувеніри з боєприпасів, робив на них гравіювання й відправляв поштою.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

У поліції нагадують, що зброя, боєприпаси та вибухові речовини — не сувенір і не іграшка. Їхнє зберігання, пересилання чи передача становлять загрозу життю та тягнуть за собою кримінальну відповідальність.