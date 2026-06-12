У Києві потонув 14-річний підліток, загиблого знайшли водолази

12 червня у Деснянському районі Києва рятувальники підняли з води тіло підлітка. 14-річний хлопець зник під час купання в озері “Верхнє Вигурівське”.

Про це повідомили у ДСНС Києва.

Повідомлення про ймовірного потопельника надійшло ввечері 11 червня о 22:41. За словами очевидців, підліток пірнув під воду та зник з поля зору.

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Рятувальники обстежили водойму по периметру із застосуванням прожекторів, однак у темну пору доби виявити хлопця не вдалося.

Сьогодні до пошуків залучили водолазів. Під час обстеження дна озера вони знайшли тіло підлітка 2011 року народження на відстані близько 20 метрів від берега та на глибині шість метрів.

За допомогою водолазного спорядження загиблого доправили до берега та передали правоохоронцям для встановлення всіх обставин трагедії.