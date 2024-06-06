У Києві колишній військовий напав на представника ТЦК

У Києві біля станції метро “Хрещатик” затримали колишнього військового, який вдарив військовослужбовця ТЦК.

Про це повідомив Київський міський ТЦК та СП.

“Ввечері 5 червня біля метро “Хрещатик” до військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки підійшла особа в цивільному та почала провокувати конфлікт. Військовослужбовці, не піддавшись на провокації, на законних підставах попросили у чоловіка військово-облікові документи. Натомість він почав погрожувати та вдарив одного з військовослужбовців”, – йдеться у повідомленні.

Нападника затримала поліція. Причини своїх агресивних дій чоловік пояснити не зміг.

Потім виявилося, що нападник є колишнім військовослужбовцем, який із 29 квітня 2023 року самовільно залишив військову частину.

Матеріали службового розслідування передали до Державного бюро розслідувань. Відкрите кримінальне провадження за фактом СЗЧ, ведуться слідчі дії.