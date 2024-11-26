Кримінал

У Києві чоловік намагався підірвати наряд поліції (відео)
26 Листопада 2024 10:17
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поліція, сбу
У Києві затримали російського агента / Фото: Нацполіція

У Києві затримали чоловіка, який намагався підірвати наряд поліції. За завданням російських спецслужб, він встановив вибуховий пристрій у орендованій квартирі на Печерську та інсценував випадок домашнього насильства, щоб заманити поліцію.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції.

Згідно з інформацією, поліція отримала виклик про побиття жінки її чоловіком. В телефонній розмові “потерпіла” повідомила, що зачинилась у ванній кімнаті, залишивши двері квартири відчиненими. Після того, як правоохоронці увійшли до помешкання, вони виявили вибуховий пристрій і вчасно евакуювалися до моменту детонації гранати.

Зловмисника затримали вдома, в Київській області. Ним виявився 43-річний чоловік з кримінальним минулим, завербований російськими спецслужбами через месенджер. Він орендував квартиру, встановив камери відеоспостереження та підготував вибухівку, щоб заманити поліцейських у пастку. Дзвінок до поліції зробила інша людина, яка видавала себе за його жінку.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру в терористичному акті за ч. 2 ст. 258 КК України. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.


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