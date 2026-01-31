У Києві і Харкові через аварійні відключення зупинився рух метро (оновлено)

У Києві сталися аварійні відключення електропостачання, як і в багатьох містах України. Через низьку напругу в мережі рух метро зупинено.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, рух метрополітену припинено саме через проблеми з напругою в електромережі.

Реклама

Реклама

Водночас підземні станції київського метро наразі можуть працювати як укриття. Станції забезпечені резервним живленням і доступні для перебування людей.

Тим часом Харківський метрополітен повідомив, що з технічних причин тимчасово призупинено рух поїздів лініями метрополітену. Вже за 40 хвилин рух поїздів Хододногірсько-заводською лінією метрополітену було відновлено, але з тимчасово збільшеними інтервалами — 25-30 хвилин.