Кримінал

У Куп’янську 5 будинків пошкоджено, поранено жінку – Синєгубов

2 Січня 2023 09:30
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куп'янськ

Минулої доби російські окупанти продовжували обстріли прикордонних районів Харківщини та населених пунктів наближених до лінії зіткнення в Куп’янському та Чугуївському районах.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, під ударом були: Куп’янськ, Вовчанськ, Огірцеве, Новомлинськ, Андріївка, Кучерівка, Лиман Перший, Вільшана, Орлянське, Кислівка, Котлярівка та інші населені пункти.

“В Куп’янську ворожими обстрілами пошкоджено 5 приватних будинків, постраждала інфраструктура. Внаслідок обстрілів поранення отримала 77-річна жінка. Допомогу надали на місці”, – зазначив він.


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