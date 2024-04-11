Суспільство

У Кривому Розі стався вибух у 9-поверховому житловому будинку: під завалами можуть бути люди

11 Квітня 2024 08:46
вибух, кривий ріг
Ілюстративне фото з відкритих джерел

В одній з квартир у 9-поверховому житловому будинку Кривого Рога вночі стався вибух, внаслідок чого були зруйновані перекриття між 3 поверхами. Є 7 постраждалих, триває розбір завалів, під ними можуть бути люди. 

Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram.

“Вночі в Довгинцівському районі на вулиці 21-ї Бригади НГУ стався вибух у квартирі на 4 поверсі дев’ятиповерхового будинку, не пов’язаний із бойовими діями. Причини вибуху встановлюються. Пожежа, що виникла, була ліквідована. Зруйновано перекриття між 3 та 4, 4 та 5 поверхами будинку. Постраждали 7 людей, 2 з них госпіталізовано, стан середньої важкості”.

Вілкул додав, що розбір завалів триває − можливо, під завалами ще є постраждалі.

“Задіяні всі оперативні та комунальні служби міста. О 6 ранку розгорнуто штаб у школі №128, куди можуть звертатися мешканці постраждалих квартир, буде проводитися видача будматеріалів”, − заявив чиновник.


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