У Кривому Розі обстрілами було знеструмлено дві шахти: під землею опинилися заблокованими десятки гірників

У ніч на 23 січня у Кривому Розі гірничі рятувальники ДСНС підняли на поверхню працівників двох шахт, які опинилися заблокованими під землею через знеструмлення після російських обстрілів. Рятувальні операції тривали загалом десять годин і завершилися без постраждалих.

Про це повідомили в ДСНС України.

У четвер унаслідок атаки російських безпілотників було знеструмлено одну з шахт, де гірники перебували на горизонтах -1135, -865 та -475 метрів. Через відсутність електропостачання гірничорятувальники ухвалили рішення виводити людей пішки через вертикальні та похилі виробки.

У супроводі фахівців ДВГРЗ ДСНС працівники подолали майже сім кілометрів підземних виробок, а операція тривала близько шести годин – розповіли в ДСНС.

Після опівночі, внаслідок ще одного знеструмлення зупинилася інша шахта, в якій перебувало 92 працівники. Там гірничорятувальники працювали вже за відпрацьованою схемою: гірників підіймали на поверхню за принципом противаги шахтної кліті. Впоралися за чотири години.