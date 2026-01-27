Дніпропетровщина під атаками: дрони й артилерія били по кількох громадах

У ніч проти 27 січня російські війська знову атакували Дніпропетровську область, застосовуючи безпілотники, артилерію та РСЗВ. Під ворожим вогнем опинилися Криворіжжя, Нікопольський і Синельниківський райони, однак обійшлося без жертв.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Увечері понеділка російський безпілотник влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок у Кривому Розі. Внаслідок удару виникла пожежа в квартирі та на балконах. З будинку евакуювали 15 мешканців, постраждалих немає.

Також російська армія спрямувала БпЛА на Лозуватську громаду Криворізького району. Люди не постраждали.

Обстріли тривали й на Нікопольщині — ворог застосував артилерію та реактивні системи залпового вогню “Град”. Удари зафіксували по Нікополю та Марганцю.

Крім того, безпілотник атакував Миколаївську громаду Синельниківського району, де було пошкоджено приватний житловий будинок.

У всіх населених пунктах минулося без загиблих і поранених.