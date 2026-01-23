Росіяни атакували Кривий Ріг майже добу: застосували понад 70 БпЛА та балістику

Комбінована атака на Кривий Ріг тривала майже добу. За цей час російські військові скерували на місто понад 70 БпЛА та балістичну ракету “Іскандер-М”.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Окупанти цілили в ключові об’єкти міської інфраструктури. Спалахнули кілька пожеж, які вже ліквідували.

Реклама

Реклама

Унаслідок пошкоджень об’єктів інфраструктури без світла залишилися понад 3100 осель. Тривають відновлювальні роботи. Система водоканалу працює частково на генераторах, водопостачання здійснюється, але подекуди можливе зниження тиску.

У шахтах опинилися заблокованими понад 90 гірників: рятувальну операцію, яка тривала понад 10 годин, завершено. Всі шахтарі вже на поверхні.

У лікарнях міста перебуває семеро поранених внаслідок атак — четверо дорослих у стані середньої тяжкості та троє дітей у задовільному стані.

“У цілому у Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи — працюють”, — йдеться в повідомленні.

Також росіяни атакували Криворізький район, спрямувавши безпілотники. Внаслідок ударів виникли пожежі, пошкоджена цивільна інфраструктура.

Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА, під вогнем опинився й Синельниківський район. Для ударів по Васильківській громаді противник застосував БпЛА. Постраждали двоє людей — 47-річна жінка та 18-річний хлопець. Знищено приватний будинок і автівка, ще одну оселю, господарську споруду та фермерське господарство — пошкоджено. По Нікополю та Мирівській громаді росіяни гатили артилерією й з РСЗВ “Град”.