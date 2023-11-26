У Криму море вийшло з берегів, йде евакуація людей

Підконтрольна РФ влада Криму, а також російські та кримські телеграм-канали повідомляють про наслідки шторму, який обрушився на Крим вдень 26 листопада.

Згідно з повідомленнями, через негоду повністю перекрито трасу Саки – Євпаторія. Як пише радник російського голови Криму Олега Крючкова, на даний момент із будинків у Євпаторії евакуйовано 150 осіб. 100 – розміщені в готелях, 50 – у родичів.

Крім того, як пише Крючков, у селищі Героївське через шторм 40 будинків заблоковано.

Загалом, за даними Крючкова, в Криму через негоду без електрики залишаються 40 тисяч людей.

У свою чергу, підконтрольний РФ глава міста Саки Олександр Овдієнко повідомив про перебитий газопровід, через що близько 70 квартир залишилися без газу.

Російський глава Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про 30 технологічних порушень на лініях зовнішнього освітлення та мережах електропостачання. Як уточнює Розвожаєв частково відключено будинки на пр. Столетівському, вул. Адмірала Юмашева, пр. Жовтневої Революції, вул. Фіолентівське шосе, вул. Очеретяне шосе, вул. Молодих будівельників, б. Гераклійською.

Кримський телеграм-канал «Кримський вітер» пише, що у Бахчисараї, Роздольненському та Чорноморському районах спостерігаються перебої електропостачанням. Вітер рве дроти, на них падають дерева. Також дроти іскрять від коротких замикань.