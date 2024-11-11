Політика

У Кремлі заперечують, що Трамп і Путін провели телефонну розмову
11 Листопада 2024 11:27
читать на русском →

У Кремлі заперечують, що Володимир Путін і Дональд Трамп провели телефонну розмову після перемоги республіканця на виборах президента США.

“Не було розмови. Це найбільш наочний приклад якості тієї інформації, яку зараз публікують іноді навіть у досить поважних виданнях. Це повністю не відповідає дійсності. Це чиста вигадка, це просто неправдива інформація”, – сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков на брифінгу.

Напередодні газета The Washington Post з посиланням на джерела повідомила, що Путін і Трамп спілкувалися телефоном 7 листопада, зокрема обговоривши війну Росії проти України. Співрозмовники видання стверджували, що під час бесіди обраний президент США застеріг Путіна від ескалації і нагадав йому про значну військову присутність американських сил у Європі.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
11 Листопада 2024 10:53

Росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу, пошкоджена п’ятиповерхівка
11 Листопада 2024 13:09

В Україні затримали групу підпалювачів, які намагалися знищити військовий гелікоптер
11 Листопада 2024 10:00

У Повітряних силах розповіли, чим війська РФ атакували Україну вночі
11 Листопада 2024 08:53

Сирський підтвердив контрнаступ росіян у Курській області
11 Листопада 2024 07:49

В Україні відзначають другу річницю звільнення Херсона
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
Ліна ЖИГІНАС

Школа в смартфоні: чи може онлайн-освіта бути ефективною та зручною альтернативою офлайну?
Юрій САПРОНОВ

Сьогодні я за Трампа
Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
усі думки