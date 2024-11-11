У Кремлі заперечують, що Трамп і Путін провели телефонну розмову

У Кремлі заперечують, що Володимир Путін і Дональд Трамп провели телефонну розмову після перемоги республіканця на виборах президента США.

“Не було розмови. Це найбільш наочний приклад якості тієї інформації, яку зараз публікують іноді навіть у досить поважних виданнях. Це повністю не відповідає дійсності. Це чиста вигадка, це просто неправдива інформація”, – сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков на брифінгу.

Напередодні газета The Washington Post з посиланням на джерела повідомила, що Путін і Трамп спілкувалися телефоном 7 листопада, зокрема обговоривши війну Росії проти України. Співрозмовники видання стверджували, що під час бесіди обраний президент США застеріг Путіна від ескалації і нагадав йому про значну військову присутність американських сил у Європі.