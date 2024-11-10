Політика

Трамп обговорив з Путіним війну в Україні, – WP
10 Листопада 2024 22:45

Обраний президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним і обговорив війну Росії проти України.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела.

Під час дзвінка, який Трамп зробив зі свого курорту у Флориді, він порадив російському президенту не ескалувати війну і нагадав йому про значну військову присутність США в Європі, пише WSJ.

За словами кількох співрозмовників видання, вони обговорили мету встановлення миру на європейському континенті, і Трамп висловив зацікавленість у наступних бесідах, щоб обговорити “швидке вирішення війни в Україні”.

Під час своєї президентської кампанії Трамп заявив, що негайно покладе край війні, але не повідомив подробиць про те, як він збирається це зробити. 

За словами людей, знайомих із ситуацією, приватно він дав зрозуміти, що підтримав би угоду, за якої Росія зберегла б за собою частину захопленої території, і під час розмови він коротко торкнувся цього питання.


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