У Кременчуці в ТЦК після проходження військово-лікарської комісії помер чоловік

У Кременчуці Полтавської області в ТЦК після проходження військово-лікарської комісії помер чоловік. Мобілізованому було 47 років.

Про це повідомляє Полтавський обласний ТЦК та СП.

Після уточнення військовооблікових даних чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. Він залишився в ТЦК, чекаючи відправлення до навчального центру.

Однак близько 17:40 його стан здоров’я різко погіршився: чоловік зблід і втратив свідомість. Особовий склад ТЦК викликав швидку допомогу та реанімобіль. Незважаючи на проведені реанімаційні заходи, о 18:30 лікарі констатували смерть.

За словами медиків, причина смерті — гостра серцева недостатність. Також призначено службове розслідування для з’ясування обставин інциденту. Слідчі дії тривають.