Економіка

У Краснодарському краї після атаки дронів зупинили роботу нафтоперекачувальної станції 
17 Лютого 2025 11:05
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Спецпризначенці ГУР МО готують до запуску дрон дальнього ураження "Лютий" / Фото: Суспільне
Спецпризначенці ГУР МО готують до запуску дрон дальнього ураження "Лютий" / Фото: Суспільне

У Краснодарському краї РФ після нічної атаки дронів зупинено роботу нафтоперекачувальної станції “Кропоткінська”, повідомляє Каспійський трубопровідний консорціум.

“Наразі НПС “Кропоткінська” виведена з експлуатації. Транспортування нафти трубопровідною системою Тенгіз – Новоросійськ здійснюється на знижених режимах перекачування, минаючи НПС”, – йдеться в повідомленні.

Там також повідомили, що удар було завдано сімома БПЛА, начиненими, крім вибухівки, металевими вражаючими елементами.

Керівництво консорціуму вирушило на місце для оцінки збитків та визначення термінів відновлення роботи станції.

НПС “Кропоткінська” є найбільшою нафтоперекачувальною станцією КТК на території Росії та важливим об’єктом у нафтотранспортній системі.


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