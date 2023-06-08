Кримінал

У Краматорську спіймали інформаторку фсб

8 Червня 2023 10:09
19
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сбу, краматорськ

Служба безпеки викрила ще одну ворожу інформаторку у прифронтових районах Донеччини. Вона відслідковувала маршрути переміщення сил ЗСУ на Слов’янському і Краматорському напрямках. Зібрані відомості злодійка передавала до фсб через месенджер.

Про це повідомили в СБУ.

Розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки масованих повітряних ударів по пунктах базування Сил оборони та маршрутах руху військових колон.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю у Краматорському районі під час спроби передачі закритих відомостей агресору. У неї вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російською спецслужбою.

За даними слідства, затриманою виявилась 49-річна місцева жителька. У грудні 2022 року її залучив до негласної співпраці кадровий співробітник фсб.

У поле зору окупантів жінка потрапила через свої неодноразові антиукраїнські висловлювання в забороненій соцмережі «Одноклассники».

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру.

Наразі вона під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.


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