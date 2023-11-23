У ГУР повідомили, що цивільна авіація РФ перебуває на межі колапсу

За даними Головного управління розвідки Міноборони, сфера цивільної авіації Росії через санкції перебуває на межі колапсу. Про це свідчать отримані внаслідок успішної складної спеціальної операції у кіберпросторі закриті службові документи структурного підрозділу міністерства транспорту РФ ― Федерального агентства повітряного транспорту (“Росавіація”).

Про це інформує пресслужба ГУР.

Зазначається, що російське відомство відповідає за безпеку польотів та фіксує всі надзвичайні випадки під час використання російської авіації.

Серед отриманих внаслідок зламу та проникнення у російські інформаційні системи даних ― перелік щодобових звітів “Росавіації” у масштабах всієї РФ за період у понад півтора року.

“Їхній аналіз свідчить ― сфера цивільної авіації терористичної Росії перебуває на межі колапсу”, — наголосили у ГУР.

Так, за даними ГУР:

Упродовж січня 2023 року в цивільній авіації Росії було зафіксовано 185 авіапригод. Близько третини кваліфіковано як інциденти різного рівня небезпеки. Лідером тут став російський ближньомагістральний літак “сухой superjet” ― 34 проблемні випадки.



За перших 9 місяців 2023 року у РФ задокументували 150 випадків технічних несправностей літаків. За аналогічний період 2022 року зафіксовано 50 таких інцидентів. Отже, зростання небезпеки польотів в Росії зросло втричі.

Найбільш проблемними місцями російської авіації залишаються двигуни та шасі, а також інші важливі елементи: гідросистеми, закрилки та програмне забезпечення.

Росія має серйозні труднощі з обслуговуванням бортів із великим нальотом. Через брак потужностей та спеціалістів у Москві намагаються переорієнтувати обслуговування літаків на Іран, де відповідні роботи здійснюють “кустарно” ― без відповідної сертифікації.

Станом на березень 2022 року росіяни мали близько 820 цивільних бортів іноземного виробництва. І якщо на той час лише до 10% із них пройшли через несертифікований ремонт із застосуванням неавтентичних запчастин, то нині через такий “сервіс” прогнали вже майже 70% авіапарку.

Гострий дефіцит запчастин призвів до так званого “авіаканібалізму” в РФ, коли одні літаки розбирають для ремонту інших. Згідно з оцінкою наявних даних, до середини 2023 року в РФ пустили на “донорство” понад 35% повітряних суден.

Більшість радянських літаків Ан-2, станом на зараз, не можуть відірватись від землі, оскільки двигуни до них вироблялись у Польщі, але через санкції їхнє постачання припинене.

Лише впродовж січня 2023 року серед 220 суден “Airbus”, що є в Росії, зафіксовано 19 різних відмов. Зокрема, у в 9-ти літаках, які використовує “Аерофлот”, зафіксовано 17 випадків задимлення.

З 230 літаків “Boeing”, які використовуються в Росії, зафіксовано 33 технічні відмови тих чи інших систем літака.

Не витримав умов російської експлуатації кожен сьомий бразильський “Embraer”, а їх в РФ налічується 21.

Як повідомляють у ГУР, ще у вересні 2022 року Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) позначила Росію червоним кольором, разом з Ліберією та Бутаном, що свідчить про вкрай високий ризик для безпеки польотів.

“Аналіз характеру авіаційних інцидентів з отриманих документів вказує, що низка відмов, особливо пов’язаних з двигунами, шасі і механізацією крил, має системний характер. Тенденція свідчить ― сфера цивільної авіації на росії перебуває у зоні серйозної турбулентності з високим ризиком зірватись у круте піке”, — йдеться у повідомленні.

Як відзначили у розвідці, це прямий наслідок санкцій.

За даними ГУР, найбільш болючими з обмежень для Росії виявились:

заборона на постачання повітряних суден і запчастин до них;

повна відмова в технічному обслуговуванні і наданні послуг;

відмова в оновленні програмного забезпечення;

затримання російських повітряних суден за кордоном;

обмеження доступу до метеорологічної інформації для аеронавігації.

У ГУР також додали, що зараз у Росії, наражаючи на смертельну небезпеку своє населення, намагаються всіма способами приховати нескінченну купу проблем з цивільною авіацією.