У Грузії заарештували одного з лідерів найбільшої опозиційної партії

Служба державної безпеки Грузії затримала Левана Хабеїшвілі, одного з лідерів опозиційної партії “Єдність – Національний рух”, заснованої Міхеїлом Саакашвілі.

Про це повідомляє Эхо Кавказа.

За даними силовиків, Хабеїшвілі підозрюють у “публічній обіцянці грошової винагороди чиновникам у вигляді хабара”. Йдеться про пропозицію виплатити по 200 тисяч доларів силовикам, які відмовляться брати участь у розгонах антиурядових мітингів та оприлюднять секретні матеріали, пов’язані з їхньою службою.

Лідеру опозиції загрожує від чотирьох до семи років ув’язнення.

У Службі держбезпеки підтвердили також затримання Муртази Зоделава, якому Хабеїшвілі нібито передав свій телефон. За інформацією відомства, Зоделава намагався втекти та чинив опір силовикам.