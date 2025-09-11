        Політика

        У Грузії заарештували одного з лідерів найбільшої опозиційної партії

        Федір Олексієв
        11 Вересня 2025 18:49
        читать на русском →
        Леван Хабеїшвілі / Фото: Радіо Свобода
        Леван Хабеїшвілі / Фото: Радіо Свобода

        Служба державної безпеки Грузії затримала Левана Хабеїшвілі, одного з лідерів опозиційної партії “Єдність – Національний рух”, заснованої Міхеїлом Саакашвілі.

        Про це повідомляє Эхо Кавказа.

        Реклама
        Реклама

        За даними силовиків, Хабеїшвілі підозрюють у “публічній обіцянці грошової винагороди чиновникам у вигляді хабара”. Йдеться про пропозицію виплатити по 200 тисяч доларів силовикам, які відмовляться брати участь у розгонах антиурядових мітингів та оприлюднять секретні матеріали, пов’язані з їхньою службою.

        Лідеру опозиції загрожує від чотирьох до семи років ув’язнення.

        У Службі держбезпеки підтвердили також затримання Муртази Зоделава, якому Хабеїшвілі нібито передав свій телефон. За інформацією відомства, Зоделава намагався втекти та чинив опір силовикам.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини