У Херсонського чиновника часів роботи на окупантів знайдено “годинник від Путіна”

Співробітники Державного бюро розслідування здійснили обшуки у так званого першого заступника мера Херсону: знайдено документи та нагородний годинник від президента РФ, повідомляє ДБР.

“Працівники ДБР у взаємодії з прокуратурою здійснили обшук у псевдопосадовця окупаційної мерії Херсону, якого підозрюють в роботі на ворога. Цього разу черга дійшла до фейкового “первого заместителя мэра Херсона”, – йдеться у повідомленні бюро.

За інформацією ДБР, під час обшуків було знайдено залишені документи, які можуть бути доказовою базою для слідства.

“Показовою знахідкою та черговим доказом для слідства став начебто золотий нагородний годинник від президента РФ, яким колаборант вихвалявся в оточенні, стверджуючи, що це справжній подарунок від Путіна за теплу зустріч “нової влади”, – уточнюється в повідомленні.

У ДБР наголошують, що під час звільнення українськими військовими Херсону фігурант “кинувся навтьоки разом зі своїми кураторами так, що кинув і годинник, і все інше майно”.

“Напевно, великим розчаруванням для колаборанта стане те, що знайдений годинник виявився звичайною підробкою в найгіршому виконанні “русской глубинки”, – зазначають у бюро.

Наразі вирішується питання про заочне повідомлення фігуранту про підозру.