У Харкові затримали експравоохоронця, який організував схему втечі до Молдови за 14 тис. доларів

ДБР, Нацполіція та СБУ викрили колишнього правоохоронця з Харкова та його спільника, які пропонували чоловікам призовного віку послуги незаконного вивезення за кордон. За переправлення до Молдови вони вимагали від клієнта 14 тисяч доларів.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

За даними слідства, експравоохоронець запропонував своєму знайомому “послуги втечі”. Клієнта перевезли з Харкова до Вінниці, взявши аванс у 2 тис. доларів. Щоб уникнути перевірок на блокпостах, чоловік змушений був виходити з машини та обходити блокпости пішки, після чого знову сідав у авто.

Реклама

Реклама

У Вінниці клієнта зустрів спільник організатора, який брав ще 12 тис. доларів. Кошти потрібно було перевести на криптогаманець, після чого клієнтові обіцяли організувати перехід через кордон поза офіційними пунктами пропуску.

Під час цієї операції у пункті обміну валют спільника затримали. Паралельно у Харкові був затриманий і колишній правоохоронець.

Обом фігурантам повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 ККУ). Санкція статті передбачає покарання у вигляді до дев’яти років позбавлення волі. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Працівники ДБР встановлюють повне коло ймовірних учасників злочинної групи та перевіряють причетність інших осіб.