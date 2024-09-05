Кримінал

У Харкові засудили російського майора у відставці, який стежив за підрозділами Сил оборони
5 Вересня 2024 17:59
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У Харкові засудили колишнього російського військового / Фото: СБУ

5 років за ґратами проведе російський інформатор, який стежив за підрозділами Сил оборони на Харківщині.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

“Засуджений – 59-річний громадянин російської федерації, майор у відставці Військово-космічних сил рф, який раніше був командиром авіаційної ланки літаків-розвідників Су-24. Декілька років тому він приїхав в Україну доглядати свою родичку, яка мешкає у Харкові. Окупанти залучили його до співпраці на початку травня цього року через соцмережі, де він публікував власні антиукраїнські коментарі”, – йдеться у повідомленні.

Зловмисник розвідував місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ. Ворога цікавили маршрути руху та пункти дислокації українських захисників в обласному центрі.

Для збору відомостей агент проводив огляд місцевості, де фіксував потрібні йому локації. Отримані координати він позначав на гугл-картах та надсилав ворогу.

“Кіберфахівці Служби безпеки затримали його наприкінці червня цього року у власному помешканні. У затриманого вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку, які він використовував для комунікації з російською спецслужбою, а також паспорт громадянина держави-агресора”, – додали в СБУ.

В пресслужбі обласної прокуратури кажуть, що грошей за роботу на РФ чоловік не отримував, бо працював “за ідею”.


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