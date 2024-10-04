У Харкові викрили велику схему ухилення від мобілізації

У Харкові викрили злочинну групу з 13 осіб: посадовці МСЕК та їхні спільники за гроші “списували” ухилянтів з військового обліку.
Про це повідомляє СБУ.
“Щоб реалізувати “схему”, посадовець залучив ще 12 спільників, які діяли у складі злочинної групи. Серед них – його підлеглі, а також очільники різних медустанов регіону та цивільні посередники”, – йдеться у повідомленні.
За матеріалами справи, спочатку фігуранти виготовляли фальшиві документи про нібито наявність захворювань, які є підставою для оформлення інвалідності.
Потім організатор оборудки забезпечував підготовку фіктивного рішення медико-соціальної експертної комісії про призначення групи інвалідності.
Вартість таких “послуг” становила від 2 до 5 тис. доларів США.
Встановлено, що через злочинні дії учасників групи понад 400 осіб призовного віку змогли незаконно уникнути мобілізації.
Під час слідчих дій правоохоронці вилучили велику кількість справ призовників, чорнові записи, мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності.
Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.