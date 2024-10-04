У Харкові викрили велику схему ухилення від мобілізації

У Харкові викрили злочинну групу з 13 осіб: посадовці МСЕК та їхні спільники за гроші “списували” ухилянтів з військового обліку.

Про це повідомляє СБУ.

“Щоб реалізувати “схему”, посадовець залучив ще 12 спільників, які діяли у складі злочинної групи. Серед них – його підлеглі, а також очільники різних медустанов регіону та цивільні посередники”, – йдеться у повідомленні.

За матеріалами справи, спочатку фігуранти виготовляли фальшиві документи про нібито наявність захворювань, які є підставою для оформлення інвалідності.

Потім організатор оборудки забезпечував підготовку фіктивного рішення медико-соціальної експертної комісії про призначення групи інвалідності.

Вартість таких “послуг” становила від 2 до 5 тис. доларів США.

Встановлено, що через злочинні дії учасників групи понад 400 осіб призовного віку змогли незаконно уникнути мобілізації.

У Харкові викрили злочинну групу, яка за гроші “списувала” ухилянтів з військового обліку / Фото: СБУ

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили велику кількість справ призовників, чорнові записи, мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності.

Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.