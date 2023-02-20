Суспільство

У Харкові вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні

20 Лютого 2023 21:02
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революція гідності

20 лютого у Харкові вшанували пам’ять загиблих під час Революції Гідності. На акцію прийшли учасники харківського Євромайдану, батько загиблого Євгена Котляра Микола, пише Суспільне.

Співорганізатор акції Володимир Чистилін розповів, що вперше Героїв Небесної Сотні вшановують під час повномасштабної війни.

“Для нас це надзвичайний день. Сьогодні ми говоримо про Революцію Гідності в контексті російсько-української війни. Якщо візьмемо підручник історії чи документи, які показує Верховна Рада, там чітко написано, що російсько-українська війна почалася 20 лютого 2014 року”, — сказав Чистилін.

Володимир каже, нині мова йде про десятки тисяч загиблих за свободу та незалежність на території України — за що Небесна Сотня і поклала своє життя.

“Це не дев’ять років, не рік війни, а навіть століття боротьби. Небесна Сотня у цьому історичному проміжку зіграла колосальну роль. Майдан, Революція Гідності і подальші події стали величезним етапом становлення української держави, в тому числі і нашого війська”, — розповів співорганізатор акції.

“Якби ми, не дай боже, програли, то України б не було. Тоді формувалася українська армія. Багато майданівців пішли в АТО, багато — пішли на фронт після повномасштабного вторгнення”, — сказав Володимир.

Чистилін згадує, що перед початком повномасштабної війни на Алеї Слави кладовища №18 нараховували майже три ряди могил.

“За цей рік вже бачимо 18 рядів наших героїв. І вони щодня поповнюються. Причому це люди, яких ми добре знали і яких бачили біля пам’ятника Шевченка. Це вже сотні людей. Ми недавно ховали євромайданівця Геннадія Ковшика”, — сказав Чистилін.

Микола Котляр — батько Героя Небесної Сотні Євгена Котляра наголосив, що 20 лютого — день наймасовішого розстрілу Героїв Небесної Сотні на вулиці Інститутській у Києві.

“Вважаю, що Майдан — найбільш патріотична частина війська. Після подій 2014 року багато хто в тренувальних штанах та капцях, грубо кажучи, пішли на фронт добровольцями. Вони були дуже вмотивовані. Йшли захищати своє право на цивільне життя”, — сказав батько Героя Небесної Сотні.

Микола Котляр каже, що після цього сформувалася патріотична частина населення. Наприклад, полк “Азов”.


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