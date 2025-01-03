Суспільство

У Харкові відкрили інтерактивний навчальний комплекс для військових
3 Січня 2025 16:50
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У Харкові запрацював інтерактивний навчальний комплекс для військових, який оснащений новітньою системою моделювання бойових дій UNITS.

Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії України.

“Універсальна навчальна інтерактивна тренінгова система “UNITS”, простіше кажучи, мультимедійний тир, дозволяє проводити навчальні стрільби без використання боєприпасів. Система підтримує широкий спектр зброї, зокрема автомати, кулемети, а також гранатомети різної модифікації”, – йдеться у повідомленні.

Система дозволяє проводити навчання в будь-яких приміщеннях, гарантуючи безпеку особового складу.

Інтерактивний навчальний комплекс для військових UNITS / Фото: Національна гвардія України

Міський голова Харкова Ігор Терехов, який відвідав відкриття комплексу, заявив про важливість таких ініціатив для міста та військових: “Відкриття навчального комплексу стало можливим завдяки злагодженій співпраці Харківської міської ради, міського голови та командування бригади “Спартан”. Подібні ініціативи – яскравий приклад того, як місцева влада та військові об’єднують зусилля для підтримки обороноздатності країни”.


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