У Харкові ВАЗ збив матір з сином: жінка загинула

Сьогодні близько 08:00 в Індустріальному районі на проспекті Героїв Харкова водій автомобіля ВАЗ-2110 скоїв наїзд на матір з сином: жінка загинула, підліток отримав травми.

Як повідомили в прес-службі поліції Харківщини, жінка з сином йшли по пішохідному переходу. Від удару 52-річну постраждалу перекинуло через автомобіль під транспортний засіб, що стояв позаду.

Від отриманих травм жінка померла на місці, 15-річного хлопця доставили до лікарні.

66-річного водія затримали, справу розслідують як порушення правил дорожнього руху. Чоловіку загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.