Кримінал

У Харкові ВАЗ збив матір з сином: жінка загинула

15 Травня 2023 15:59
11
читать на русском →
дтп

Сьогодні близько 08:00 в Індустріальному районі на проспекті Героїв Харкова водій автомобіля ВАЗ-2110 скоїв наїзд на матір з сином: жінка загинула, підліток отримав травми.

Як повідомили в прес-службі поліції Харківщини, жінка з сином йшли по пішохідному переходу. Від удару 52-річну постраждалу перекинуло через автомобіль під транспортний засіб, що стояв позаду.

Від отриманих травм жінка померла на місці, 15-річного хлопця доставили до лікарні.

66-річного водія затримали, справу розслідують як порушення правил дорожнього руху. Чоловіку загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
15 Травня 2023 11:19
106

Британія розпочне навчання українських пілотів на літаках НАТО
15 Травня 2023 16:17
0

Дві людини загинуло, одна поранена після обстрілу Дворічної
15 Травня 2023 15:34
23

Під час вибуху в центрі Луганська постраждав “вріо глави МВС ЛНР” Корнет
15 Травня 2023 12:44
62

У Харківському метрополітені вимагають компенсувати майже 95 млн гривень за три місяці простою
15 Травня 2023 11:36
118

СБУ повідомила про підозру Фірташу і топменеджменту його компаній
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Как наши союзники мешают нам побеждать врага
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Весенний авитаминоз…
Александр КИРШ

Харьков: не первый, но и не второй
Александр КИРШ

Наши “этнические русские”, или Защита Каспарова
Евгений КОМАРОВСКИЙ

10 советов для хорошего сна
Александр КИРШ

ДроНЛО по мордору: пока что — очень гуманно
усі думки