У Харкові стався черговий конфлікт зі стріляниною за участі ТЦК, – соцмережі

Черговий конфлікт за участі чоловіків, які представилися працівниками ТЦК, проте не показали посвідчень, стався у Харкові. Повідомляють, що перевірка документів у військовозобов’язаного закінчилася стріляниною та розбитою автівкою.

Про це пишуть місцеві пабліки.

На відео, опублікованому в Telegram-каналах, видно розбиту автівку та працівників поліції, які здійснюють огляд місця події.

За словами дівчини, яка представляється сестрою військовозобов’язаного, конфлікт стався напередодні ввечері під час спроби перевірити в чоловіка документи. Під час конфлікту пролунали постріли, чоловіку вдалося втекти.

Після чого, коментує дівчина, люди у формі повернулися до автомобіля та побили в ньому вікна. Працівники поліції, які прибули на місце, прийняли заяву.

Офіційних коментарів ситуації ані від поліції, ані від ТЦК не надходило.