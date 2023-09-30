У Харкові п’яний водій Daewoo збив 12-річну дитину

У Харкові водій “Daewoo Sens” скоїв наїзд на 12-річного хлопця, який переходив дорогу. Постраждалого з численними травмами доставили до лікарні.

Про це повідомили у місцевій поліції.

ДТП сталося вранці 30 вересня по вулиці Франтішека Крала.

“Встановлено, що 41-річний чоловік перебував за кермом у стані сп’яніння”, – зазначають правоохоронці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про затримання чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.