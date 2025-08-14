У Харкові поліцейський забрав знайомого з ВЛК, видавши це за затримання

У Харкові засудили дільничного офіцера поліції, який під виглядом затримання забрав свого товариша з військово-лікарської комісії.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на вирок Індустріального районного суду Харкова від 12 серпня 2025 року. Сам інцидент стався 17 серпня 2024-го.

Реклама

Реклама

“Будучи одягненим у формений одяг Національної поліції України, використовуючи своє службове становище та пов`язані з цим можливості, зайшов в кабінет здачі аналізів та повідомив присутнім медичним працівникам, що військовозобов`язаний затриманий за шахрайство, та йому необхідно пройти до відділу поліції для проведення із ним слідчих дій”, — йдеться у вироку.

Обвинувачений визнав провину. Суд призначив йому п’ять років позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з іспитовим терміном.