У Харкові почали встановлювати новорічні декорації 

Працівники “Харківзеленбуд” і Центрального парку почали встановлення новорічних декорацій у місті.

Про це повідомляє Харківська міська рада.

Зокрема, комунальники розміщують ілюмінацію на центральній алеї саду ім. Шевченка та біля Сухого фонтану на пл. Свободи.

“Ці декорації багато років радували містян ще до початку повномасштабного вторгнення, однак на початку війни частина з них була пошкоджена. З того, що вдалося зберегти та полагодити, цього року створюють нові святкові композиції”, – зазначили на підприємстві.