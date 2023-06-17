Суспільство

У Харкові перевірили всі укриття: які результати

17 Червня 2023 16:28
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укриття, харків

Представники міської влади, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної поліції завершили перевірку укриттів у Харкові.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, пише ХМР.

За його словами, зараз 6% укриттів не відповідають нормам, і їх приведуть до ладу.

«Ми перевірили всі укриття, всі бомбосховища, які є в Харкові. Були виявлені певні недоліки, і зараз проводиться робота, щоб привести ці приміщення у відповідність до норм. Крім того, значну увагу ми приділяємо бомбосховищам у школах, бо хочемо з 1 вересня впровадити комбіноване навчання. На сесії міської ради ми виділили 47 млн грн, щоб привести до ладу всі укриття у школах», – підкреслив Ігор Терехов.

Нагадаємо, в Україні проінспектували понад 99% загальної кількості укриттів – це близько 63 тис. об’єктів. З них близько третини виявилися зачиненими або непридатними до використання.


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