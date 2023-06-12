Суспільство

В Україні перевірили майже всі укриття: третина з них виявилися зачиненими або непридатними

12 Червня 2023 07:18
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укриття

В Україні проінспектували понад 99% загальної кількості укриттів – це близько 63 тис. об’єктів. З них близько третини виявилися зачиненими або непридатними до використання.

Про це повідомляє ДСНС України.

“В Україні обстежено близько 63 тисячі укриттів. Зачиненими виявилися 9,3%, непридатними до використання – 23,6 % від перевірених. Станом на 10 червня обстежено 62 912 укриттів”, – йдеться у повідомленні.

0,6% від загальної кількості укриттів не змогли оглянути через бойові дії.

Натомість у Києві обстежено 4 655 укриттів, з них зачиненими виявилися 0,6%, непридатними до використання – 34,6%.

Загалом на території України працювали майже 2 тисячі груп у складі представників місцевих органів виконавчої влади, ДСНС та Нацполіції.


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