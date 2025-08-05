У Харкові експравоохоронці інсценували хабар, аби звести рахунки з колегою, — ДБР

Двоє колишніх правоохоронців із Харкова вирішили помститися колезі-слідчій та організували провокацію, інсценувавши хабар. Для реалізації плану вони залучили наркозалежного знайомого, придбали наркотики й навіть підкинули слідчій 2 тисячі гривень.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

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За даними слідства, чоловіки постійно конфліктували зі слідчою та вирішили інсценувати отримання нею хабаря. Для цього вони залучили знайомого наркозалежного чоловіка. Йому дали пакунок з марихуаною, який самі ж придбали, і наказали чекати у лісосмузі приїзду слідчо-оперативної групи.

“Зловмисники зателефонували на лінію 102 та анонімно повідомили про підозрілу особу. На виклик виїхала група, до складу якої входила опонентка фігурантів. Під час огляду місця події наркозалежного чоловіка з марихуаною затримали та доставили до відділу поліції”, — розповіли в ДБР.

Після допиту учасника змови відпустили. Тоді фігуранти переказали 2 тис. гривень на банківську картку наркозалежного, а з його телефону відправили кошти на рахунок колеги.

“Потім, нібито це особисто наркозалежний, вони самостійно зателефонували на лінію 102 та повідомили, що слідча вимагала та отримала хабар аби закрити очі на пакунок з марихуаною. Жінка, помітивши підозрілий грошовий переказ у 2 тис. грн, негайно звернулася до керівництва, чим фактично зірвала реалізацію злочинного плану”, — йдеться в повідомленні.

ДБР повідомило двом правоохоронцям про підозру у:

завідомо неправдивому повідомленні органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення, поєднаному з обвинуваченням у тяжкому злочині, зі штучним створенням доказів обвинувачення, вчиненому за попередньою змовою групою осіб — ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 383 КК України;

незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинених за попередньою змовою групою осіб — ч. 2 ст. 307 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Як розповіли у ДБР, двоє підозрюваних також є фігурантами й в іншому провадженні за фактом збуту наркотиків злочинною організацією. Наразі обвинувальний акт щодо участі у торгівлі наркотиками перебуває у суді. Чоловіків звільнено з правоохоронних органів. Вони перебувають під вартою у слідчому ізоляторі.