Кримінал

У Харківському ТЦК розпочали службову перевірку після конфлікту зі стріляниною
6 Березня 2025 11:59
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Поліція на місці конфлікту з ТЦК у Харкові / Скриншот
Поліція на місці конфлікту з ТЦК у Харкові / Скриншот

У Харківському ТЦК розпочали службову перевірку після того, як у соціальних мережах з’явилося відео, на якому військовослужбовців звинувачують у побитті громадянина, використанні вогнепальної зброї та пошкодженні автомобіля.

Нагадаємо, у Салтівському районі патрульні, які перебували у складі спільного наряду з ТЦК з оповіщення, виявили порушення ПДР водієм авто Daewoo Lanos.

“Аби скласти адмінматеріали, вони зупинили авто. Надалі на вимогу поліції перевірити документи для складання адмінматеріалів та на вимогу військовослужбовців ТЦК предʼявити військово-облікові документи, водій не реагував і намагався втекти”, — розповіли у поліції.

Під час переслідування чоловіка один із військовослужбовців ТЦК та СП здійснив кілька пострілів із травматичної зброї.

“З метою складання адмінматеріалів автомобіль порушника був зупинений. Чоловік не виконав законні вимоги поліції та військовослужбовців групи оповіщення – не надав на перевірку військово-облікові документи та намагався здійснити втечу. Під час переслідування порушника один із військовослужбовців здійснив кілька пострілів із травматичної зброї”, – розповіли у ТЦК.

Там також додали, що достовірні факти та причетні особи до пошкодження автомобіля будуть оперативно встановлені правоохоронцями і компетентними органами, а всі винні притягнуті до відповідальності.

У соціальних мережах оприлюднено відео, у якому військовослужбовців ТЦК звинувачують у побитті громадянина, використанні…

Posted by Харківський ОТЦК та СП on Wednesday, March 5, 2025

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