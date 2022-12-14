У фіналі ЧС-2022 зустрінуться Аргентина і Франція

Футболісти збірної Франції з рахунком 2:0 перемогли національну команду Марокко у півфіналі чемпіонату світу у Катарі.

Перемогу французам в Ель-Хаурі принесли точні удари Тео Ернандеса (5-а хвилина) та Рандаля Коло Муані (79).

Франція у фіналі зіграє зі збірною Аргентини, зустріч відбудеться 18 грудня. Марокканці 17 грудня проведуть матч за третє місце проти Хорватії.

Франція вдруге поспіль стала фіналістом чемпіонату світу. У 2018 році команда виграла титул чемпіонів світу. Крім того, французи ще двічі грали у фіналі світових першостей: у 1998 році стали чемпіонами, у 2006 – срібними призерами.