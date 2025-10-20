        Кримінал

        У ДТП на Київщині загинув 16-річний підліток

        Галина Шподарева
        20 Жовтня 2025 16:47
        На Київщині рятувальники деблокували з авто тіло загиблого хлопця / Фото: ДСНС
        У ніч на 20 жовтня на автодорозі в селищі Кожанка Київської області автомобіль BMW вилетів з проїжджої частини. Один із пасажирів загинув, другий – в лікарні.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Київській області.

        На місці працювали рятувальники міста Фастів.

        По прибуттю рятувальники встановили, що водій легкового автомобіля BMW не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

        “Внаслідок ДТП виникла потреба в проведенні аварійно-рятувальних робіт із деблокації потерпілого та загиблого пасажира з понівеченого автомобіля”, – розповіли в ДСНС.

        За допомогою спеціального аварійно-рятувального інструменту рятувальники деблокували постраждалого пасажира 2009 року народженні та загиблого пасажира такого ж віку.

        Наслідки ДТП ліквідовували четверо рятувальників. Було проведено змивання паливо-мастильних матеріалів із дороги.

        Наслідки смертельної ДТП на Київщині / Фото: ДСНС

