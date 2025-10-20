У ДТП на Київщині загинув 16-річний підліток

У ніч на 20 жовтня на автодорозі в селищі Кожанка Київської області автомобіль BMW вилетів з проїжджої частини. Один із пасажирів загинув, другий – в лікарні.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Київській області.

На місці працювали рятувальники міста Фастів.

По прибуттю рятувальники встановили, що водій легкового автомобіля BMW не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

“Внаслідок ДТП виникла потреба в проведенні аварійно-рятувальних робіт із деблокації потерпілого та загиблого пасажира з понівеченого автомобіля”, – розповіли в ДСНС.

За допомогою спеціального аварійно-рятувального інструменту рятувальники деблокували постраждалого пасажира 2009 року народженні та загиблого пасажира такого ж віку.

Наслідки ДТП ліквідовували четверо рятувальників. Було проведено змивання паливо-мастильних матеріалів із дороги.