Кримінал

У Дніпрі затримали подружжя російських агентів, яке виготовило вибухівку для теракту біля ТЦК
9 Січня 2025 10:17
читать на русском →
Подружжя російських агентів / Фото: СБУ
Подружжя російських агентів / Фото: СБУ

Правоохоронці затримали подружжя, яке на замовлення РФ виготовило вибуховий пристрій для теракту біля ТЦК у Дніпрі.

Теракту у Дніпрі стався 14 грудня 2024 року, тоді завербований російськими спецслужбами терорист підірвав вибухівку біля адмінбудівлі місцевого ТЦК, нагадали в СБУ.

За даними слідства, 33-річний чоловік разом з 25-річною дружиною за вказівкою ворога виготовили вибуховий пристрій на орендованій квартирі.

Керував процесом створення та надавав детальні інструкції представник спецслужб РФ в онлайн-режимі. У подальшому підозрювані заклали вибухівку в обумовленому місці. 

14 грудня 2024 року виконавець теракту – 37-річний чоловік, забрав саморобний вибуховий пристрій зі схованки та заклав поблизу адмінбудівлі у центрі Дніпра.

Унаслідок теракту одна людина загинула, також є важкопоранені, серед них – двоє поліцейських.

Під час обшуку у них вилучено мобільні телефони та одяг із доказами злочинів, а також російські інструкції для виготовлення вибухового пристрою.

Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2, 3 ст. 258 (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб, що призвів до загибелі людини);
  • ч. 1 ст. 14 (готування до злочину).

Раніше правоохоронці вручили підозру у теракті виконавцю злочину. Всі троє зловмисників перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
9 Січня 2025 12:15

Росіяни вдарили по Херсону трьома авіабомбами
9 Січня 2025 13:00

Сил оборони відбили масований російський штурм на Курщині (відео)
9 Січня 2025 11:45

Рада проголосувала в цілому за законопроєкт про базову військову підготовку
9 Січня 2025 10:17

У Дніпрі затримали подружжя російських агентів, яке виготовило вибухівку для теракту біля ТЦК
9 Січня 2025 09:13

Росія атакувала Україну 70 ударними дронами: як спрацювала ППО
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
усі думки