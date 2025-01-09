У Дніпрі затримали подружжя російських агентів, яке виготовило вибухівку для теракту біля ТЦК

Правоохоронці затримали подружжя, яке на замовлення РФ виготовило вибуховий пристрій для теракту біля ТЦК у Дніпрі.
Теракту у Дніпрі стався 14 грудня 2024 року, тоді завербований російськими спецслужбами терорист підірвав вибухівку біля адмінбудівлі місцевого ТЦК, нагадали в СБУ.
За даними слідства, 33-річний чоловік разом з 25-річною дружиною за вказівкою ворога виготовили вибуховий пристрій на орендованій квартирі.
Керував процесом створення та надавав детальні інструкції представник спецслужб РФ в онлайн-режимі. У подальшому підозрювані заклали вибухівку в обумовленому місці.
14 грудня 2024 року виконавець теракту – 37-річний чоловік, забрав саморобний вибуховий пристрій зі схованки та заклав поблизу адмінбудівлі у центрі Дніпра.
Відео моменту вибуху у Дніпрі: ЗМІ пишуть, що терористи – діти завербовані через телеграм-канали— qwest (@qwest__) December 14, 2024
Внаслідок теракту загинув військовий. pic.twitter.com/k8hyDUaum7
Унаслідок теракту одна людина загинула, також є важкопоранені, серед них – двоє поліцейських.
Під час обшуку у них вилучено мобільні телефони та одяг із доказами злочинів, а також російські інструкції для виготовлення вибухового пристрою.
Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2, 3 ст. 258 (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб, що призвів до загибелі людини);
- ч. 1 ст. 14 (готування до злочину).
Раніше правоохоронці вручили підозру у теракті виконавцю злочину. Всі троє зловмисників перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.