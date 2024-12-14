У Дніпрі затримано підозрюваного в організації теракту біля адмінбудівлі

Правоохоронці затримали 37-річного мешканця Дніпропетровської області, якого підозрюють у закладенні саморобного вибухового пристрою біля адмінбудівлі в центрі Дніпра. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Вибух стався 14 грудня 2024 року о 14:45 в одному з районів міста. Внаслідок теракту загинув чоловік, ще одного чоловіка та двох поліцейських було тяжко поранено. Пошкоджень зазнали й житлові будинки, розташовані поблизу місця вибуху.

Досудове розслідування ведеться за ч. 3 ст. 258 КК України – терористичний акт, що призвів до загибелі людини. Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Слідчі дії проводять співробітники СБУ у Дніпропетровській області, оперативний супровід здійснює обласне управління Національної поліції. У рамках розслідування встановлюються всі обставини злочину.