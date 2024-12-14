Кримінал

У Дніпрі затримано підозрюваного в організації теракту біля адмінбудівлі
14 Грудня 2024 21:37
читать на русском →
дніпро, теракт
Затримано чоловіка, якого підозрюють у закладенні вибухового пристрою біля адмінбудівлі у центрі Дніпра / Фото прокуратура Дніпропетровської області

Правоохоронці затримали 37-річного мешканця Дніпропетровської області, якого підозрюють у закладенні саморобного вибухового пристрою біля адмінбудівлі в центрі Дніпра. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Вибух стався 14 грудня 2024 року о 14:45 в одному з районів міста. Внаслідок теракту загинув чоловік, ще одного чоловіка та двох поліцейських було тяжко поранено. Пошкоджень зазнали й житлові будинки, розташовані поблизу місця вибуху.

Досудове розслідування ведеться за ч. 3 ст. 258 КК України – терористичний акт, що призвів до загибелі людини. Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Слідчі дії проводять співробітники СБУ у Дніпропетровській області, оперативний супровід здійснює обласне управління Національної поліції. У рамках розслідування встановлюються всі обставини злочину.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
14 Грудня 2024 20:30

ГУР повідомило про перших “двохсотих” серед солдатів КНДР
14 Грудня 2024 21:37

У Дніпрі затримано підозрюваного в організації теракту біля адмінбудівлі
14 Грудня 2024 21:20

DeepState: Росіяни посилюють плацдарм у районі Масютівки та просуваються до Дворічної
14 Грудня 2024 21:05

Зеленський: Україна готова допомогти Сирії у стабілізації ситуації та запобіганні продовольчій кризі
14 Грудня 2024 18:45

DeepState: Гарнізон ЗСУ в Макарівці ризикує потрапити в оточення, ворог просувається вглиб Курахового
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саши Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки