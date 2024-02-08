У Дніпрі після скандалу розформують полк особливого призначення

У Дніпрі розформують полк особливого призначення після скандалу. Усіх спецпризначенців переведуть до штурмової бригади “Лють”.

Про це повідомляє Національна поліція України.

“Оцінка надана щодо ситуації у Дніпрі. Ухвалено рішення щодо розформування полку поліції особливого призначення ГУНП у Дніпропетровській області. Тобто, полку такого не буде існувати. Ми, можливо, ухвалимо інші кадрові рішення щодо створення окремих рот для виконання специфічних завдань”, — сказав заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич.

За його словами, працівників, які відмовляться від переводу до штурмової бригади, звільнять та вручать їм повістку.

Нагадаємо, що 5 лютого у соцмережах почало поширюватись відео, на якому нібито у заступника начальника головного управління Нацполіції Дніпропетровщини Володимира Богоноса стався конфлікт з одним зі спецпризначенців через відмову переводитись в штурмову бригаду “Лють”.