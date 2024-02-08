Суспільство

У Дніпрі після скандалу розформують полк особливого призначення

8 Лютого 2024 12:06
читать на русском →
поліція
Шеврон Нацполіції / Фото УНІАН

У Дніпрі розформують полк особливого призначення після скандалу. Усіх спецпризначенців переведуть до штурмової бригади “Лють”.

Про це повідомляє Національна поліція України.

“Оцінка надана щодо ситуації у Дніпрі. Ухвалено рішення щодо розформування полку поліції особливого призначення ГУНП у Дніпропетровській області. Тобто, полку такого не буде існувати. Ми, можливо, ухвалимо інші кадрові рішення щодо створення окремих рот для виконання специфічних завдань”, — сказав заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич.

За його словами, працівників, які відмовляться від переводу до штурмової бригади, звільнять та вручать їм повістку.

Нагадаємо, що 5 лютого у соцмережах почало поширюватись відео, на якому нібито у заступника начальника головного управління Нацполіції Дніпропетровщини Володимира Богоноса стався конфлікт з одним зі спецпризначенців через відмову переводитись в штурмову бригаду “Лють”.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Лютого 2024 11:48

У Нікополі невідомі розстріляли автівку заступника мера міста
8 Лютого 2024 12:33

Під Авдіївкою ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-52
8 Лютого 2024 12:06

У Дніпрі після скандалу розформують полк особливого призначення
8 Лютого 2024 10:48

Сенат сьогодні розгляне “чистий” законопроєкт про допомогу Україні — без фінансування безпеки кордонів США
8 Лютого 2024 10:11

Арахамія розповів, які пункти законопроекту про мобілізацію хочуть змінити
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
усі думки