У Нацполіції відреагували на відео “бунту” поліцейських, які не хочуть у штурмову бригаду

Днями у соцмережах поширилося відео зборів поліцейських у Дніпропетровській області, де на підвищених тонах обговорюють нібито переведення працівників спецпідрозділів поліції до штурмової бригади МВС “Лють”.

У Нацполіції пообіцяли з’ясувати всі обставини та ухвалити відповідні рішення, повідомляє hromadske.

Ресурси, які поширили відео зі зборів поліціянтів, зазначають, що на зібранні йшлося про переведення правоохоронців до штурмової бригади “Лють”, на що ті були незгодні.

“Ви входите до Сил оборони? Поліціянт, що, ухвалює рішення — тут хочу, тут не хочу? Тут буду захищати, тут не буду захищати?” — говорить на відео поліціянт, який звертається до решти колег.

Натомість у відповідь йому казали, аби той “показав власним прикладом”: “Як воно нас стосується, бойове розпорядження?”.

У ході суперечки поліціянти також згадали події Революції гідності.

“Ти згадай підрозділ, з якого приїхав. Ти гнида з Майдану”, — заявили поліціянти спікеру. На що той відповів: “Я гнида з Майдану, а ти гнида звідки?”.

На іншому відео один із поліціянтів каже: “Скільки з Майдану пацанів загинуло? Ти не скажеш їм, що вони не герої? 18-річні хлопчики, яких убивали там, які були строковиками, яких гранатами закидували біля Верховної Ради”.

Спікер нагадав про 107 загиблих — імовірно, йдеться про учасників Революції гідності, які загинули під час розстрілів на Майдані та належать до “Небесної сотні”.

На що йому у відповідь кричали: “А що, з боку міліції менше? Спитай у Верховної Ради”.

Заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Фацевич зазначив, що поліціянти з першого дня повномасштабного вторгнення стали на захист України. А спецпризначенці різних підрозділів із 2022 року стали повноцінними комбатантами, коли була створена штурмова бригада Нацполіції “Лють”.

“Наприкінці другого року повномасштабної агресії ворога, логічно, аби добровольчі батальйони та окремі поліціянти, які можуть і вміють професійно боронити Батьківщину, не були розосереджені для виконання бойових розпоряджень, а централізовано входили до складу бригади “Лють”. Саме тому, окрім постійного набору до штурмової бригади, відбувається реорганізація структурних підрозділів Нацполіції, аби створити найбільш ефективну систему у складі Сил безпеки і оборони України”, — написав він.

Фацевич додав, що хто хоче воювати — йде на фронт, а для решти «є також чимало поліцейських завдань». Він наголосив, що керівництво Нацполіції з’ясує всі обставини щодо відео про полк особливого призначення у Дніпрі та “ухвалить відповідні рішення”.

“Поліція була, є і буде гідна кожному слову присяги та й надалі ефективно виконуватиме всі покладені обов’язки і функції”, — додав Фацевич.