Кримінал

У Дніпрі 19-річна мати намагалася продати свого сина

24 Квітня 2024 16:42
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У Дніпрі затримано жінку, яка намагалася продати дворічного сина за 1 млн грн. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, дворічний син жінки заважав їй влаштовувати особисте життя. Оскільки вона не бажала виховувати дитину, то знайшла жінку, яка захотіла забрати хлопчика.

За це 19-річна підозрювана попросила в жінки грошову винагороду у розмірі 1 мільйона гривень. Однак, коли вона вже мала віддати дитину, її затримали правоохоронці.

Дворічного хлопчика передали представникам органів влади та ювенальним поліцейським. Зараз ним опікуються лікарі.

Правоохоронці затримали жінку, яка намагалася продати свою дитину / Фото: Офісі генерального прокурора

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