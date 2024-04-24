У Дніпрі 19-річна мати намагалася продати свого сина

У Дніпрі затримано жінку, яка намагалася продати дворічного сина за 1 млн грн. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, дворічний син жінки заважав їй влаштовувати особисте життя. Оскільки вона не бажала виховувати дитину, то знайшла жінку, яка захотіла забрати хлопчика.

За це 19-річна підозрювана попросила в жінки грошову винагороду у розмірі 1 мільйона гривень. Однак, коли вона вже мала віддати дитину, її затримали правоохоронці.

Дворічного хлопчика передали представникам органів влади та ювенальним поліцейським. Зараз ним опікуються лікарі.