Економіка

У «Дії» запровадили послугу повернення вкладів із збанкрутілих банків

3 Жовтня 2023 20:40
читать на русском →
дія

Мінцифри та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запустили в Дії послугу подання заяви вкладників збанкрутілих банків на відшкодування вкладів.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Ми запроваджуємо послугу для вкладників 34 збанкрутілих банків «Повернення вкладів». Відтепер, щоб отримати кошти, не треба ходити в банки та стояти в чергах. Достатньо зробити кілька кліків в Дії. Це важливий інструмент підтримки великої кількості людей, адже йдеться про 1,4 млн рахунків, відкритих в банках, які збанкрутіли», – зазначив Федоров.

Новою послугою можуть скористатися всі вкладники – громадяни України, незалежно від місця їхнього перебування.

Для цього потрібно авторизуватися в застосунку «Дія», перейти на вкладку «Повернення вкладів», обрати з переліку банк, в якому був відкритий рахунок, та вказати карту єПідтримка, на яку згодом надійдуть кошти.

У випадку, якщо кошти були одразу в кількох банках, заяви на відшкодування подають окремо.

Якщо клієнт збанкрутілого банку не має карти єПідтримка, її також можна оформити в застосунку, обравши для відкриття рахунку один із банків-партнерів Фонду гарантування: ПриватБанк, Укргазбанк, ПУМБ, Universal Bank/monobank або Ідея Банк.

За словами директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлани Рекрут, вся верифікація даних заявника відбувається онлайн за базами даних Фонду.

«Коли вкладник подає заявку, то швидко в онлайн-режимі йде верифікація. Вся інформація є в базах даних Фонду: чи дійсно цей вкладник існує у реєстрах, чи дійсно в нього є ці рахунки. Тобто ми верифікуємо суму, а далі вже за допомогою можливості Дії верифікується особистість заявника – його паспортні дані, ідентифікаційний код», – розповіла Рекрут.

Вона підкреслила, що Фонд гарантування не очікує ніяких шахрайств та зловживань можливостями нового сервісу.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
3 Жовтня 2023 20:40

У «Дії» запровадили послугу повернення вкладів із збанкрутілих банків
3 Жовтня 2023 19:25

В США запевнили, що Україну продовжать підтримувати
3 Жовтня 2023 18:11

Литва відкрила “коридор” для транзиту зерна з України
3 Жовтня 2023 16:30

Кличко заявив, що опалювальний сезон в столиці може опинитися під загрозою
3 Жовтня 2023 14:57

Окупанти вдарили по Херсонщині: є постраждалі
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
усі думки