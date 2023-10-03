У «Дії» запровадили послугу повернення вкладів із збанкрутілих банків

Мінцифри та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запустили в Дії послугу подання заяви вкладників збанкрутілих банків на відшкодування вкладів.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Ми запроваджуємо послугу для вкладників 34 збанкрутілих банків «Повернення вкладів». Відтепер, щоб отримати кошти, не треба ходити в банки та стояти в чергах. Достатньо зробити кілька кліків в Дії. Це важливий інструмент підтримки великої кількості людей, адже йдеться про 1,4 млн рахунків, відкритих в банках, які збанкрутіли», – зазначив Федоров.

Новою послугою можуть скористатися всі вкладники – громадяни України, незалежно від місця їхнього перебування.

Для цього потрібно авторизуватися в застосунку «Дія», перейти на вкладку «Повернення вкладів», обрати з переліку банк, в якому був відкритий рахунок, та вказати карту єПідтримка, на яку згодом надійдуть кошти.

У випадку, якщо кошти були одразу в кількох банках, заяви на відшкодування подають окремо.

Якщо клієнт збанкрутілого банку не має карти єПідтримка, її також можна оформити в застосунку, обравши для відкриття рахунку один із банків-партнерів Фонду гарантування: ПриватБанк, Укргазбанк, ПУМБ, Universal Bank/monobank або Ідея Банк.

За словами директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлани Рекрут, вся верифікація даних заявника відбувається онлайн за базами даних Фонду.

«Коли вкладник подає заявку, то швидко в онлайн-режимі йде верифікація. Вся інформація є в базах даних Фонду: чи дійсно цей вкладник існує у реєстрах, чи дійсно в нього є ці рахунки. Тобто ми верифікуємо суму, а далі вже за допомогою можливості Дії верифікується особистість заявника – його паспортні дані, ідентифікаційний код», – розповіла Рекрут.

Вона підкреслила, що Фонд гарантування не очікує ніяких шахрайств та зловживань можливостями нового сервісу.