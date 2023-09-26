У Держдепі заявили, що урядовий “шатдаун” може вплинути на швидкість військової допомоги Україні

Припинення роботи американського уряду через “шатдаун” може вплинути на швидкість військової допомоги Україні.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

За його словами, “шатдаун” (затримка з ухваленням нового бюджету) це юридичне питання, яке стосується того, кому дозволено працювати під час зупинки, а кому заборонено.

“Ми можемо продовжувати надавати допомогу – військову допомогу, допомогу у сфері безпеки – у разі припинення роботи уряду. Але коли у вас є кілька людей, яким заборонено приходити на роботу, це може вплинути на швидкість будь-яких поставок. Ось чому ми вважаємо, що припинення роботи буде настільки тривожним і чому ми закликаємо Конгрес фінансувати уряд”.