Політика

У Держдепі заявили, що урядовий “шатдаун” може вплинути на швидкість військової допомоги Україні

26 Вересня 2023 07:10
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сша, допомога

Припинення роботи американського уряду через “шатдаун” може вплинути на швидкість військової допомоги Україні.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

За його словами, “шатдаун” (затримка з ухваленням нового бюджету) це юридичне питання, яке стосується того, кому дозволено працювати під час зупинки, а кому заборонено. 

“Ми можемо продовжувати надавати допомогу – військову допомогу, допомогу у сфері безпеки – у разі припинення роботи уряду. Але коли у вас є кілька людей, яким заборонено приходити на роботу, це може вплинути на швидкість будь-яких поставок. Ось чому ми вважаємо, що припинення роботи буде настільки тривожним і чому ми закликаємо Конгрес фінансувати уряд”.


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