У Центральній ВЛК Міноборони викрито корупціонера, який допомагав ухилянтам

Служба безпеки спільно з ДБР викрила на системній корупції заступника начальника Центральної військово-лікарської комісії Міністерства оборони України.

Посадовець налагодив злочинний механізм отримання грошей від громадян призовного віку.

За інформацією СБУ, за різні суми хабарів він «пропонував» чоловікам ухилитися від проходження строкової військової служби в умовах воєнного стану.

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання 5 тис. дол. з призовника.

За цю суму службовець обіцяв сприяння у видачі чоловіку висновку комісії про непридатність до військової служби за станом здоров’я з подальшим зняттям з обліку у військкоматі.

Правоохоронці задокументували факт передачі першої частини неправомірної вигоди у розмірі 2,5 тис. дол.

Співробітники Служби безпеки викрили посадовця на робочому місці під час одержання другої частини хабаря.

Під час обшуків за місцем роботи та у домоволодінні фігуранта в одному з приватних секторів столиці правоохоронці виявили великі суми готівки у різній валюті. Сума вилучених коштів еквівалентна понад 5 млн грн.

У межах кримінального провадження фігуранту повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує покарання до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.